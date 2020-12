***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTelesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTelekomünikasyon Cihazları Üretimi ve TicaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi7.907.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/12/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı7.907.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,0675 USDToplam Tutar533.784 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,32%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,52%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olacağı ÖngörülmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAhmet Kudat Kara, Kudat Olca Kara, Alca KaraKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6. maddesi kapsamında alınan 18.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, ticari konularda rekabet gücümüzü kaybetmemek ve şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek için süreç sonuna kadar konuyla ilgili içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş idi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu'nun 10.12.2020 tarihli kararı doğrultusunda, Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %100'üne karşılık gelen 7.907.000 adet payı 533.784 USD karşılığında peşin olarak satın alınmıştır.Bu satın almanın şirketimize yapacağı katkı ile ilgili öngörülerimiz ve operasyonel konularla ilgili açıklamalar aşağıdadırBu satın alma sonrasında Telesis A.Ş.'nin tüzel kişiliği ve operasyonu devam edecektir. Ürün, teknoloji ve dağıtım kanalı alanında oluşacak güç birliği her iki firmaya da rekabet avantajı sağlayacaktır. Her iki firmanın bayi ve dağıtım ağının her iki firmanın ürünlerine ulaşabilir olmasının toplam pazar etkinliğini arttırması beklenmektedir. Her iki firmanın teknolojik birikimi ve arge yeteneklerinin bir araya gelmesinin ürün ve teknoloji geliştirme konusunda sinerji yaratması öngörülmektedir. Telesis A.Ş.'nin ürün maliyetlerinde Karel'in üretim imkanlarından ve ölçeğinden yararlanılarak iyileştirmeler sağlanabilecektir. Konsolide faaliyet giderlerinde iyileşme sağlanabilecektir. SPK'nın yetkilendirdiği kuruluşlardan Telesis A.Ş. için değerleme raporu alınacaktır. Değerleme sonucunda TFRS 3, paragraf 34'e (Pazarlıklı Satınalımlar) göre kar çıkacağını tahmin ediyoruz. Paragraf 34'e göre çıkacak sonuç kamuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893250BIST