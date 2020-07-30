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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.07.2020 18:08
GÜNCEL HABERLER



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Bakım, Onarım ve Kurulum Hizmetleri
İhaleyi Açan Taraf
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
01/06/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/07/2020
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
42 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 450 Milyon Türk Lirası civarındadır.
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Tahmini Oran %47,6 dır. (42 Aylık Tahmini İhale Bedeli 450 Milyon Türk Lirası / 2019 Yılı Brüt Satış Hasılatı 945 Milyon Türk Lirası)
Açıklamalar

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC Lefkoşa'da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetleri işi ihalesini kazandığımız Vodafone tarafından resmi olarak bildirilmiştir.
Söz konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 01.10.2020 tarihinden itibaren 3,5 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tarafımızca iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 450 Milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864284


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
MEGAP 4,07 462.743 % 10,00  
PKENT 954,60 2.252.856 % 9,99  
BURVA 85,90 8.269.966 % 9,99  
VAKFN 4,74 28.336.451 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1170 9,1627 % 0,76  
Frank 7,6522 7,6983 % 0,41  
Riyal 1,8619 1,8712 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -24,53  
Altın Gr. 438 439 -4,08  
Cumhuriyet 2.884 2.939 0,00  
Tam 2.971 3.025 -4,50  
Yarım 1.442 1.474 0,00  
Çeyrek 723 739 0,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,25 -1,07  
Gümüş Gr. 5,23 5,24 -0,22  
B. Petrol 43,22 43,22 -0,87  
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