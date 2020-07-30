***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBakım, Onarım ve Kurulum Hizmetleriİhaleyi Açan TarafVodafone Telekomünikasyon A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi01/06/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih30/07/2020İhale SonucuKazanıldıİhale Bedeli42 Aylık Toplam Tahmini Ciro beklentimiz 450 Milyon Türk Lirası civarındadır.İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Tahmini Oran %47,6 dır. (42 Aylık Tahmini İhale Bedeli 450 Milyon Türk Lirası / 2019 Yılı Brüt Satış Hasılatı 945 Milyon Türk Lirası)AçıklamalarVodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Ankara, Kayseri, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum Bölgelerinde yer alan 51 ildeki baz istasyonları ile fiber optik hatlarının ve İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Antalya, KKTC Lefkoşa'da kurulu Vodafone Teknoloji ve Vodafone Veri Merkezlerinin her türlü bakım, onarım ve kurulum hizmetleri işi ihalesini kazandığımız Vodafone tarafından resmi olarak bildirilmiştir.Söz konusu ihale için imzalanacak sözleşme, 01.10.2020 tarihinden itibaren 3,5 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tarafımızca iş toplamının sözleşme birim fiyatlarıyla yaklaşık 450 Milyon TL civarında olacağı tahmin edilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864284BIST