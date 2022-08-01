***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.08.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle Şirketimizin 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararına konu tahvil/finansman bonosu ihracına, piyasa koşulları göz önüne alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde başvurulması planlanmaktadır. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050780BIST