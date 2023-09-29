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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.09.2023 20:04
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 19.09.2023 tarihli kararında, 3.750.000.000 Türk Lirası nominal tutara kadar finansman bonosu ihracına karar verilmiş olmakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu başvurusunda bu tutar 1.500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 19.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil/finansman bonosu ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.09.2023 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198339


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