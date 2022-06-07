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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2022 19:07
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar PayıDağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 07.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere
1) Şirketimizin 2021 faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 66.436.133,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 61.534.960,23 TL olduğuna,
2) Yasal kayıtlara göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararın geçmiş yıllar zararına transferine, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından SPK hükümlerine göre net dağıtılabilir kar olan 66.436.133,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021-KarDağıtımı.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.664.000

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 68.257.795 -61.534.960,23
4. Vergiler ( - ) 1.821.662 0
5. Net Dönem Kârı 66.436.133 -61.534.960,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.436.133 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 176.035,65 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.612.168,65 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 66.436.133 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035524


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Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,06 22,09 -0,15  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 0,17  
B. Petrol 124 124 3,27  
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