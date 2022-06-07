***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar PayıDağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere1) Şirketimizin 2021 faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 66.436.133,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 61.534.960,23 TL olduğuna,2) Yasal kayıtlara göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararın geçmiş yıllar zararına transferine, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından SPK hükümlerine göre net dağıtılabilir kar olan 66.436.133,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021-KarDağıtımı.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.664.000* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 68.257.795 -61.534.960,234. Vergiler ( - ) 1.821.662 05. Net Dönem Kârı 66.436.133 -61.534.960,236. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.436.133 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 176.035,65 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 66.612.168,65 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 66.436.133 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035524BIST