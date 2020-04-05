***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, iş hacmi düşen bölümlerimizdeki çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 3 aylık süre için Şirketimiz tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmıştır.Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834810BIST