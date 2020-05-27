***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 19:36
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla mali tablolarımızda taşıdığımız Swap işlemlerinin mali tablolarımızdaki etkisinin yatırımcılarımız tarafından daha iyi analiz edilebilmesi için 13 nolu Türev Araçlar dipnotunda detay açıklama yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847055
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0553
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0498
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05371,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,21
|Açılış
|: 371,83
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2685
|8,3100
|% 0,29
|
|Frank
|6,9656
|7,0075
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-1,79
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|12,60
|
|Tam
|2.483
|2.507
|13,10
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,06
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|-1,00
|