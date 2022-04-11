***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarihli kararı ileŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Özgür Delen'in işten ayrılması sebebiyle yerine Korhan Şimşek'in görevlendirilmesine, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Erkan Erdinç'in işten ayrılması sebebiyle yerine Kadir Leventoğlu'nun görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,Mehmet Rıfat Saydı Mali ve İdari İşler Direktörü Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiAhmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü YetkilisiKorhan Şimşek Muhasebe Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü YetkilisiKadir Leventoğlu Bütçe ve Raprolama Süreç Lideri Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisikatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019163BIST