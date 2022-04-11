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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.04.2022 16:05
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarihli kararı ile
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Özgür Delen'in işten ayrılması sebebiyle yerine Korhan Şimşek'in görevlendirilmesine, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Erkan Erdinç'in işten ayrılması sebebiyle yerine Kadir Leventoğlu'nun görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,
Mehmet Rıfat Saydı Mali ve İdari İşler Direktörü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi

Korhan Şimşek Muhasebe Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi

Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raprolama Süreç Lideri Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019163


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