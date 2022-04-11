***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 16:05
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarihli kararı ile
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Özgür Delen'in işten ayrılması sebebiyle yerine Korhan Şimşek'in görevlendirilmesine, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Erkan Erdinç'in işten ayrılması sebebiyle yerine Kadir Leventoğlu'nun görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,
Mehmet Rıfat Saydı Mali ve İdari İşler Direktörü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
Korhan Şimşek Muhasebe Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
Kadir Leventoğlu Bütçe ve Raprolama Süreç Lideri Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019163
BIST
16:062.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 41,91
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:0614,6797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0637
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
16:0615,9992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0467
|Açılış
|: 15,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
16:06925,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,78
|Açılış
|: 925,55
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ISFIN
|4,62
|435.668.191
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.939.756
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.385.390
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.315.887
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|62.584.991
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.494.965
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,35
|25.442.786
|% -4,62
|
|KUYAS
|5,59
|9.150.275
|% -3,62
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|DERIM
|4,54
|13.573.055
|% -3,40
|
|THYAO
|36,42
|4.887.077.368
|% 3,11
|
|GARAN
|13,63
|4.573.434.600
|% 2,48
|
|KRDMD
|16,20
|2.840.819.894
|% 2,79
|
|ASELS
|28,20
|2.422.291.071
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,95
|2.283.227.673
|% 6,00
|
|EKGYO
|2,70
|1.350.376.422
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,95
|2.283.227.673
|% 6,00
|
|TSKB
|1,72
|699.028.758
|% 8,18
|
|GARAN
|13,63
|4.573.434.600
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|658.828.370
|% -1,79
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6544
|14,6761
|% -0,46
|
|Euro
|15,9798
|15,9955
|% -0,31
|
|Sterlin
|19,0803
|19,1759
|% -0,41
|
|Frank
|15,6690
|15,7634
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9025
|3,9220
|% -0,43
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,86
|
|Altın Gr.
|929
|929
|5,26
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|25,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|33,61
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|16,26
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|0,20
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|-4,20
|
Seans Raporu
16:04
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 12 artarak (% 1.73 ) 2, 188
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, LIDFA, SANKO, ISFIN, IHAAS, MZHLD, ACSEL, MIPAZ, DOHOL, TRGYO
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16:19
KONKA, BTCIM, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:19
LIDER, ATATP, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:19DURDO
Yüzde 9.97 oranında artışla 18.97 lira fiyatla işlem gören hissede 945, 920 adet işlem