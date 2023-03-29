***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2023 15:09
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarihli kararı ile,
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Zeliha Çiçek, Kadir Leventoğlu ve İbrahim Anıl Güneş'in bölümdeki görevlerinden ayrılmalarına, Mali İşler Direktörü (CFO) Arda Denizhan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,
Ad Soyad Ünvan Görev
Ahmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Arda Denizhan Mali İşler Direktörü (CFO) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129248
BIST
16:304.845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 33,75
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:3019,1394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:3020,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0549
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:301.207,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,46
|Açılış
|: 1.207,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:28
|EKSUN
|71,50
|4.027.381
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.338.682
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.276.733.203
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.351.019
|% -9,68
|
|LIDFA
|6,05
|141.358.523
|% -9,57
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|THYAO
|120,40
|2.615.638.273
|% 0,84
|
|TUPRS
|531,70
|1.974.615.817
|% 3,77
|
|AKFYE
|20,76
|6.726.541.901
|% -8,14
|
|EKGYO
|6,32
|1.002.098.621
|% -0,78
|
|EREGL
|36,16
|5.078.895.940
|% 1,01
|
|ISCTR
|13,03
|1.693.240.960
|% 0,23
|
|ASTOR
|56,25
|5.103.779.895
|% 2,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1365
|19,1401
|% 0,13
|
|Euro
|20,7538
|20,7733
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,4921
|23,6099
|% -0,12
|
|Frank
|20,7238
|20,8486
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0815
|5,1069
|% 0,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|8.150
|8.274
|-26,00
|
|Tam
|8.172
|8.261
|-70,00
|
|Yarım
|4.006
|4.042
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.021
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|