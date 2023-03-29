***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 28.03.2023 tarihli kararı ile,Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkililerinden Zeliha Çiçek, Kadir Leventoğlu ve İbrahim Anıl Güneş'in bölümdeki görevlerinden ayrılmalarına, Mali İşler Direktörü (CFO) Arda Denizhan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün yeni yapısının aşağıdaki şekilde olmasına,Ad Soyad Ünvan GörevAhmet Çetin Bütçe ve Raporlama Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiArda Denizhan Mali İşler Direktörü (CFO) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisikatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129248BIST