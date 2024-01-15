***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeş ana iş kolumuzdan, toplam cironun yüzde 25'ini teşkil eden Elektronik Kart ve Otomotiv iş kollarımıza ait üretime 14.01.2024'te yaşanan yangın nedeniyle ara verilmiştir. Yangın sonrası temizlik ve bakım çalışmalarına 16.01.2024'ten itibaren başlanılacak olup sigorta ve ekspertiz çalışmalarına başlanmıştır. Üretimine ara verilen müşterilerimize aitmevcut siparişler için görüşmeler devam etmekte olup, bu bölümlerle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240520BIST