***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 18:50
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hasar restorasyonu ile ilgili yetkili firma ile anlaşılmış olup çalışmaya 18.01.2024 tarihinde başlanacaktır. Hammadde deposunda yapılan ön incelemede hasarın sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Daha önce yapılan duyuruda belirtildiği üzere faaliyetlerine ara verilen Elektronik Kart Üretim iş kolunda yer alan elektronik dizgi bölümü yarın çalışmaya başlayacaktır. Elektronik Kart Üretimi ve Otomotiv iş kolunda yer alan diğer bölümlerin en kısa sürede faaliyete geçmeleri ile ilgili süreci müşterilerimiz ile işbirliği yaparak yürütmekteyiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241156
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0250
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0059
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.941,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -21,30
|Açılış
|: 1.942,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.942,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1211
|30,1275
|% 0,08
|
|Euro
|32,7427
|32,7541
|% -0,02
|
|Sterlin
|38,0467
|38,2375
|% 0,36
|
|Frank
|34,6002
|34,8086
|% -0,59
|
|Riyal
|8,0078
|8,0480
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|883,22
|885,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,55
|925,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,67
|77,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,07
|2.005,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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