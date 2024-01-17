***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHasar restorasyonu ile ilgili yetkili firma ile anlaşılmış olup çalışmaya 18.01.2024 tarihinde başlanacaktır. Hammadde deposunda yapılan ön incelemede hasarın sınırlı düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Daha önce yapılan duyuruda belirtildiği üzere faaliyetlerine ara verilen Elektronik Kart Üretim iş kolunda yer alan elektronik dizgi bölümü yarın çalışmaya başlayacaktır. Elektronik Kart Üretimi ve Otomotiv iş kolunda yer alan diğer bölümlerin en kısa sürede faaliyete geçmeleri ile ilgili süreci müşterilerimiz ile işbirliği yaparak yürütmekteyiz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241156BIST