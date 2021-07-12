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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.07.2021 10:50



***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.07.2021 tarihli "Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK başvurusu" açıklamamızın SPK başvuru tarihi eklenerek yeniden gönderilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 58.320.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 7.573.595,308 18.398.953,758 242,93552 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 24.614.184,886 59.796.600,042 242,93552 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 26.132.219,806 63.484.446,200 242,93552 C Grubu C Grubu, KAREL, TREKREL00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 58.320.000 141.680.000,000 242,93552

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 126.523.896,78
Özel Fonlar (TL) 11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.549.154,08


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına, sermayeye eklenecek olan 141.680.000,00 TL'nin 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde ve dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına karar verilmişti. 09.07.2021 tarihinde bedelsiz sermaye artışına ilişkin gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değişiklik tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950147


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