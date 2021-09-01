***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2021 15:33
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 58.320.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 7.573.595,308 18.398.953,758 242,93552 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 24.614.184,886 59.796.600,042 242,93552 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 Nâma
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 26.132.219,806 63.484.446,200 242,93552 C Grubu C Grubu, KAREL, TREKREL00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 58.320.000 141.680.000,000 242,93552
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.09.2021
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 126.523.896,78
Özel Fonlar (TL) 11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.549.154,08
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 11.606.949,14 TL'si Özel fonlardan, 3.549.154,08 TL'si Diğer sermaye yedeklerinden ve 5.063.279,36 TL'si 2005 yılı karından ayrılan, 5.746.903,12 TL'si 2006 yılı karından ayrılan, 654.249,40 TL'si 2007 karından ayrılan, 2.310.780,64 TL'si 2008 yılı karından ayrılan, 13.607.265,08 TL'si 2009 yılı karından ayrılan, 16.746.559,05 TL'si 2010 yılı karından ayrılan, 10.860.202,97 TL'si 2011 yılı karından ayrılan, 3.726.008,50 TL'si 2012 yılı karından ayrılan, 173.503,92 TL'si 2013 yılı karından ayrılan, 8.720.381,60 TL'si 2014 yılı karından ayrılan, 5.743.455,21 TL'si 2015 yılı karından ayrılan, 33.141.626,46 TL'si 2017 yılı karından ayrılan, 20.029.681,47 TL'si 2018 yılı karından ayrılan Olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde artırılarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılması için ihraç ed İhraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961176
BIST