***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









126.523.896,78Özel Fonlar (TL) 11.606.949,14Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.549.154,08Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.08.2021SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 08.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 14.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılması işlemi 14.09.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve ekteki 14.09.2021 tarihli ve 10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı tadil metni.pdfEK: 2 İhraç belgesi.pdfEK: 3 Ticaret sicil gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963745BIST