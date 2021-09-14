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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.09.2021 17:04


126.523.896,78
Özel Fonlar (TL) 11.606.949,14
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.549.154,08


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 08.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 58.320.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle % 242,93553 oranında ve bedelsiz olarak 200.000.000,00 TL'ye çıkartılması işlemi 14.09.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve ekteki 14.09.2021 tarihli ve 10408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı tadil metni.pdf
EK: 2 İhraç belgesi.pdf
EK: 3 Ticaret sicil gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963745


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BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
TGSAS 17,32 13.487.150 % 9,97  
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Sterlin 11,6628 11,7213 % 0,28  
Frank 9,1540 9,2091 % 0,58  
Riyal 2,2449 2,2562 % 0,22  
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Altın Ons 1.803 1.804 9,88  
Altın Gr. 490 490 4,12  
Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,11  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,05  
B. Petrol 73,39 73,39 -0,12  
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