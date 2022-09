***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 402.942.765,175Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 25.972.549,065 26.354.704,629 101,47138 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 44.000.000 44.647.408,339 101,47138 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 NâmaC Grubu, KAREL, TREKREL00019 130.027.450,935 131.940.652,207 101,47138 1,00 C Grubu C Grubu, KAREL, TREKREL00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 200.000.000 202.942.765,175 101,47138Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde ana hissedarımız Öncü Girişim'in satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 23.09.2022 tarihli (bugün) toplantısında1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 202.942.765,175 Türk Lirası (% 101,47 oranında) arttırılarak 402.942.765,175 Türk Lirası'na çıkarılmasına,2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin ‘Sermayenin teşekkülü, payların nevi ve grupları' başlıklı (b) bendinde belirtilen pay adetleri dikkate alınarak artırılan 202.942.765,175 Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,00 Türk Lirası itibari değerli ve- 26.354.704,629 adet A Grubu nama yazılı pay,- 44.647.408,339 adet B Grubu nama yazılı pay ve- 131.940.652,207 adet C Grubu hamiline yazılı payolmak üzere toplam 202.942.765,175 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,3. Şirket'in % 40 oranında ortağı olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere- Öncü GSYO adına ve hesabına 81.177.106,07 Türk Lirası,- Şakir Yaman TUNAOĞLU, Serdar Nuri TUNAOĞLU ve Ali Sinan TUNAOĞLU adına ve hesabına toplam 58.822.893,93 Türk Lirası olmak üzereŞirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 140.000.000- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı'nın tamamının sermaye artırımında kullanılmasına,4. İşbu sermaye artırımında ihraç edilerek paylardan C grubu payların, 'borsada işlem gören' nitelikte oluşturulmasına,5. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine,6. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,8. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasa'da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa'da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa'da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirket hâkim ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen 23/09/2022 tarihli ‘Satınalma Taahhütnamesi' kapsamında, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına9. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,10. İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun onaylamasına ve kamuya açıklamasına,11. İşbu sermaye artırımından elde edilecek fonun Şirket'in mevcut sermayesini aşmakla birlikte işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' tarihi itibarıyla Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu itibarla mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirket'in ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun ödenmesinde kullanılmayacak olması nedenleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği'nin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde bir işlemin söz konusu olmadığına,12. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanımı Yeri Raporu.pdf