***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 7573595.308 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 24614184.886 TRY 42,21 Oy Kullanmada İmtiyazlı İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 26132219.806 TRY 44,80 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ SİNAN TUNAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 27.11.1986 İcrada Görevli Murahhas Üye Hayır 22.96 A, B, C Bağımsız Üye DeğilSERDAR NURİ TUNAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 27.11.1986 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 23.01 A, B, C Bağımsız Üye DeğilŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.11.1986 İcrada Görevli Murahhas Üye Hayır 23.01 A, B, C Bağımsız Üye DeğilENGİN ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.07.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 C Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeMEHMET SABRİ ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 30.05.2018 İcrada Görevli Değil - Şirket Yöneticisi, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944650 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetim Komitesi - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeABDURAHMAN MURAT KULOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.05.2018 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944650 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan / Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğieZuce Inc. Yazılım 10.817.856,00 3969170 USD 36,69 Bağlı OrtaklıkTelesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944775BIST