***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2022 17:45
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 27.11.1986 İcrada Görevli Murahhas Üye Hayır 9.68 A Bağımsız Üye Değil
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2022 İcrada Görevli - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
EREN SARIÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2022 İcrada Görevli - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
OSMAN ZEKİ SEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
BORA YALINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri Evet 0 C Bağımsız Üye Değil
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.05.2018 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 C Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır
BİRKAN ERDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Şirket Müdürlüğü ve Okan Üniversitesinde Mütevelli Heyet Üyeliği Evet 0 C Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır
FAİK EKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.06.2022 İcrada Görevli Değil - Rheimetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) Doha'da COO Evet 0 C Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054274
BIST