***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
26.10.2022 19:55
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. NO: 16 Şişli / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 Üsküdar / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
25/10/2022
Açıklamalar
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. NO: 16 Şişli / İstanbul olan şirketimizin merkez adresi Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 Üsküdar / İstanbul olarak değişmiştir. Adres değişikliği 25.10.2022 tarihinde tescil olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074506
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6179
En Düşük
18,5631
18:0518,5448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,5622
En Düşük
18,5186
18:05994,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 994,94
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
995,77
En Düşük
993,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.303.653
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.364
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.296.022
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.995.082
|% -7,82
|
|THYAO
|99,40
|8.825.170.164
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.438.523
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.695.020.005
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.571.736
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.052.361.582
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.693.792.771
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.276.113
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.597.029
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6019
|18,6044
|% 0,03
|
|Euro
|18,5345
|18,5448
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,4426
|21,5502
|% 0,06
|
|Frank
|18,6860
|18,7986
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.664
|0,08
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.659
|6.736
|-32,00
|
|Yarım
|3.245
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL