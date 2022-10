***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziEsentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. NO: 16 Şişli / İSTANBULYeni Şirket MerkeziGüzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 Üsküdar / İSTANBULDeğişiklik Tarihi25/10/2022AçıklamalarEsentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. NO: 16 Şişli / İstanbul olan şirketimizin merkez adresi Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 Üsküdar / İstanbul olarak değişmiştir. Adres değişikliği 25.10.2022 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074506BIST