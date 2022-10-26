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***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

26.10.2022 19:55
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği


***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. NO: 16 Şişli / İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 Üsküdar / İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
25/10/2022
Açıklamalar

Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. NO: 16 Şişli / İstanbul olan şirketimizin merkez adresi Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 Üsküdar / İstanbul olarak değişmiştir. Adres değişikliği 25.10.2022 tarihinde tescil olmuştur. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074506


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