***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıT.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı30 Haziran 2020 itibariyle % 0,00Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı30 Haziran 2020 itibariyle % 0,00İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiSavunma Sanayimize daha fazla dahil olmamıza olanak sağlaması hedeflenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18.000.000 TL'lik sipariş alınmıştır. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir.İşbu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın onayına istinaden yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881137BIST