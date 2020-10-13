***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.10.2020 13:03
***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
30 Haziran 2020 itibariyle % 0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
30 Haziran 2020 itibariyle % 0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Savunma Sanayimize daha fazla dahil olmamıza olanak sağlaması hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18.000.000 TL'lik sipariş alınmıştır. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir.
İşbu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın onayına istinaden yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881137
BIST