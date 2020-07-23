***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması









***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KARSN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi08/05/2020Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin UnvanıKarsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.İşlem Göreceği PazarBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı TürüTahvilISIN KoduTRSKRSN72212Nominal Değer (TL)29.700.000Vade Başlangıç Tarihi23/07/2020İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih27/07/2020Vadesi (Gün)728İtfa Tarihi21/07/2022İhraç ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861346BIST