***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.07.2020 14:43
***KARSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/05/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSKRSN72311
Nominal Değer (TL)
42.800.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2020
Vadesi (Gün)
1.093
İtfa Tarihi
21/07/2023
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861359
BIST
17:38119.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 925,82
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:386,8498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
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6,8526
En Düşük
6,8309
17:387,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9449
En Düşük
7,9032
17:38415,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,93
|Açılış
|: 414,94
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.446.476
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.392.068
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.676.636
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.011.373
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.789.722.179
|% 2,90
|
|THYAO
|11,82
|1.030.981.165
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,33
|1.028.423.879
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,22
|971.606.689
|% 2,43
|
|ODAS
|2,78
|750.577.949
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.028.423.879
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|750.577.949
|% 2,96
|
|ISFIN
|4,22
|971.606.689
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,11
|707.255.137
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,67
|480.677.898
|% 5,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6917
|8,7353
|% -0,09
|
|Frank
|7,3643
|7,4087
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|12,95
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.698
|2.721
|22,90
|
|Tam
|2.779
|2.792
|23,50
|
|Yarım
|1.349
|1.366
|11,50
|
|Çeyrek
|677
|684
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|-0,36
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