***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 14:45
***KARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037185
BIST
17:292.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,53
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:2917,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0182
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:2918,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:291.007,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.007,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:27
|IDEAS
|19,69
|15.747.936
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.188.567
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.185.924
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|75.052.167
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.551.799
|% -9,85
|
|ISGYO
|12,98
|215.065.981
|% -9,17
|
|MOBTL
|1,76
|264.043.535
|% -5,88
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|ULUUN
|18,60
|94.260.408
|% -5,25
|
|THYAO
|46,98
|3.924.272.389
|% -0,04
|
|EREGL
|30,50
|2.102.248.711
|% -2,06
|
|SASA
|44,40
|2.032.138.441
|% 4,18
|
|SISE
|21,98
|1.875.187.337
|% -0,81
|
|KRDMD
|13,07
|1.058.147.801
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,59
|483.146.342
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,76
|264.043.535
|% -5,88
|
|YKBNK
|4,66
|686.886.544
|% -1,48
|
|ODAS
|2,84
|362.795.970
|% 0,71
|
|TSKB
|2,28
|281.947.683
|% -3,80
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2717
|17,2837
|% 0,13
|
|Euro
|18,0031
|18,0316
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,7002
|20,8040
|% -0,81
|
|Frank
|17,2454
|17,3493
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5903
|4,6133
|% 0,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,03
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.696
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,47
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42SASA
Yüzde 4.36 oranında artışla 44.48 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 979, 041 adet işlem
-
17:41FONET
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 006, 352 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 28, 714.00 milyon TL de
-
17:40MEGAP
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 071, 295 adet işlem
-
17:40MEGAP
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 071, 295 adet işlem