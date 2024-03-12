***KARSN* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***KARSN******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [KARSN]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 700.000.000 TL (Yedi Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen şekilde yönetim sözleşmesine dayalı, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/362 sayılı toplantısında görüşülüp Kurulca onaylamıştır. Kurulun başvurumuza ilişkin kararı ve onaylı ihraç belgesi 12.03.2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup, ilgili karara konu onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257860BIST