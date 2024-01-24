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***KARSN* *DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.01.2024 15:42
***KARSN* *DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KARSN******DGRVK*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Başvurusunun Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DGRVK

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2024

Ek Açıklamalar
Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18/01/2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde, Şirketimizin kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı olacağı, Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ihraççı olarak yer alacağı, 700.000.000,00 TL'ye (Yedi Yüz Milyon Türk Lirası) kadar (bu tutar dahil) nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, çeşitli vadelerle ve tertipler halinde Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde öngörülen tür olan yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikaları ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle çıkarılmasına ve buna ilişkin olarak Kurul (Sermaye Piyasası Kurulu) ve diğer ilgili makamlara başvurulurak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmişti.Bu kapsamda Kurul başvurumuz bugün gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla sunulur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242481


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