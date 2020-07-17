***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.07.2020 17:55
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasına ilişkin 19.06.2020 tarihli genel kurul kararı, 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860311
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,16
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5833
|8,6263
|% -0,01
|
|Frank
|7,2802
|7,3240
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|12,57
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|19,10
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,70
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,60
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
-
17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
-
17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem