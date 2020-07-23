***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.07.2020 17:02
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.06.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.07.2020 ve 10123
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasına ilişkin 19.06.2020 tarihli genel kurul kararı, 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 22.07.2020 tarihli ve 10123 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861414
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
18:05416,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,70
|Açılış
|: 416,07
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.756.303
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.756.303
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6969
|8,7405
|% -0,03
|
|Frank
|7,3663
|7,4107
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|22,31
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,70
|
|Tam
|2.785
|2.799
|30,40
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,90
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,40
|
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