***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2020, 30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim ve faaliyetlerFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemlerVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarBütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketimizin "Kısa Çalışma Ödeneği" başvurusunun, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda, 21.06.2020 tarihine kadar uygun görüldüğü, Şirketimizin 20 Nisan 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamalarında detaylı olarak duyurulmuştu. Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteği 1 ay süreyleuzatılarak1 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853723BIST