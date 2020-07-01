***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
01.07.2020 14:55
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020, 30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim ve faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Şirketimizin "Kısa Çalışma Ödeneği" başvurusunun, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapılan uygunluk tespiti sonucunda, 21.06.2020 tarihine kadar uygun görüldüğü, Şirketimizin 20 Nisan 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamalarında detaylı olarak duyurulmuştu. Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetleri için "Kısa Çalışma Ödeneği" desteği 1 ay süreyle
uzatılarak
1 - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853723
BIST