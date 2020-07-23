***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
23.07.2020 17:23
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
2020 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım Faaliyetleri
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 4 – 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 4 – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
2020 Yıllık İzin Uygulaması ve Planlı Bakım Faaliyetleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 4 – 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 4 – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 17 Ağustos 2020, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 10 Ağustos 2020 tarihinde üretime başlanacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda 4 – 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamızda ise 4 – 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861422
BIST