***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -8.041.270 155.774.429 215.704 -4.075.609 1.031.613 -458.741.662 6.906.865 327.126.209 327.126.209Transferler-552.993 13.473 7.446.385 -6.906.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.587.566 43.263.220 488.881 -21.514.335 -23.387.670 437.662 437.662Dönem Sonu Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000.000 22.585.778 5.305.130 6.165.231 -6.453.704 198.484.656 704.585 -25.589.944 1.045.086 -451.295.277 -23.387.670 327.563.871 327.563.871Transferler-44.571.666 21.183.996 23.387.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.568.639 791.754 25.589.944 18.024.512 42.837.571 2.279.525 45.117.096Sermaye Arttırımı19 300.000.000 613.313 300.613.313 300.613.313Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.849.845 -1.849.845 -7.909.014 -9.758.859Dönem Sonu Bakiyeler900.000.000 22.585.778 5.305.130 6.778.544 -8.022.343 153.912.990 1.496.339 1.045.086 -431.961.126 18.024.512 669.164.910 -5.629.489 663.535.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.224.079 47.702.860Dönem Karı (Zararı)20.304.037 -23.387.670Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler275.375.611 232.704.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.4-11-12 60.814.437 53.083.445Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.481.629 5.316.616Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-21-22 2.079.935 4.046.089Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 401.694 1.270.527Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler50.000.014 40.157.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 11.979.240 7.773.348Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 38.020.774 32.384.106Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler172.423.444 87.871.232Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-23 -25.181.733 -38.401.482Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-25 197.605.177 126.272.714Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler74.296.137 118.053.998Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.128.266 -55.607.375Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -11.128.266 6.503.410Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler30 0 -62.110.785Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 4.421.510 -13.715.287Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -77.933.294 -2.455.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-286.116.450 -142.410.210Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-244.386.701 -69.604.954İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-193.940.630 -157.879.371İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.446.071 88.274.417Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler75.152.633 -75.769.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.685.893 57.279.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11.263.639 16.006.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-49.422.254 41.273.072İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.196.489 -54.315.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.317.849 -70.468.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-57.514.338 16.153.538Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.563.198 66.906.247Ödenen Faiz22 -25.649.392 -16.374.541Alınan Faiz22 22.577.691 24.867.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.736.905 -1.481.297Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -3.708.302 -1.041.102Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 -20.270.369 -25.173.979YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI55.397.873 -68.417.145Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları30 -47.714.154 -27.071.701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri146.728.083 6.822.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.220.098 -51.092.687Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -32.652.514 -43.593.507Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -13.567.584 -7.499.180Alınan Faiz23 2.604.042 2.924.399FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.429.619 86.752.842Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri300.613.313Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 300.613.313Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri716.939.433 437.199.411Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-906.181.787 -253.230.624Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-839.181.787 -233.230.624İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-67.000.000 -20.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.911.054 -6.272.926Ödenen Faiz-158.889.524 -90.943.019YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-34.255.825 66.038.557Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.274.370 488.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.530.195 66.527.438DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 82.769.148 16.241.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35 47.238.953 82.769.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri35 47.238.953 82.769.148Finansal Yatırımlar30 2.465.708 48.225.635Ticari Alacaklar855.940.460 522.505.326İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 383.951.625 197.805.746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 471.988.835 324.699.580Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar64.382.157 42.386.884Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 64.382.157 42.386.884Diğer Alacaklar99.213 73.732İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 99.213 73.732Türev Araçlar29 44.867.703 29.102.154Stoklar9 124.280.288 184.366.071Peşin Ödenmiş Giderler10 14.946.349 21.973.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 1.720.158 738.891Diğer Dönen Varlıklar18 144.427.097 103.554.509ARA TOPLAM1.300.368.086 1.035.696.081TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.300.368.086 1.035.696.081DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar30 150.612.827 98.904.827Ticari Alacaklar84.373.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 84.373.034Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar85.880.403 136.195.638Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 85.880.403 136.195.638Türev Araçlar29 89.735.406 87.306.462Maddi Duran Varlıklar11 467.628.209 561.416.085Kullanım Hakkı Varlıkları2.4 663.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 235.455.284 195.607.116Şerefiye10.644.658Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar224.810.626 195.607.116Peşin Ödenmiş Giderler10 443.464 539.557Ertelenmiş Vergi Varlığı27 90.974.223 100.075.978Diğer Duran Varlıklar18 114.188.422 59.770.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.235.582.188 1.324.188.952TOPLAM VARLIKLAR2.535.950.274 2.359.885.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 904.833.663 380.706.236Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.471.497 501.725.031İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.471.497 501.725.031Banka Kredileri30 145.984.469 501.725.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.4 487.028Ticari Borçlar229.845.353 247.332.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 12.775.009 24.038.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 217.070.344 223.294.002Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.865.670 5.798.965Türev Araçlar29 14.183.181 9.249.620Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.729.588 63.932.923Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 157.128 174.775Kısa Vadeli Karşılıklar46.451.956 29.469.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.147.112 2.864.688Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 43.304.844 26.604.704Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 12.522.271 3.764.731ARA TOPLAM1.376.060.307 1.242.154.323TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.376.060.307 1.242.154.323UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar446.591.230 725.051.509İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar446.591.230 725.051.509Banka Kredileri30 446.296.457 725.051.509Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.4 294.773Türev Araçlar29 16.061.827Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 169.961 13.325.243Uzun Vadeli Karşılıklar49.593.355 35.728.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 33.199.743 21.279.033Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 16.393.612 14.449.227TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER496.354.546 790.166.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.872.414.853 2.032.321.162ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar669.164.910 327.563.871Ödenmiş Sermaye19 900.000.000 600.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 22.585.778 22.585.778Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305.130 5.305.130Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.778.544 6.165.231Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.890.647 192.030.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.890.647 192.030.952Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)153.912.990 198.484.656Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.022.343 -6.453.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.496.339 -24.885.359Yabancı Para Çevrim Farkları1.496.339 704.585Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.589.944Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.589.944Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.045.086 1.045.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-431.961.126 -451.295.277Net Dönem Karı veya Zararı18.024.512 -23.387.670Kontrol Gücü Olmayan Paylar-5.629.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR663.535.421 327.563.871TOPLAM KAYNAKLAR2.535.950.274 2.359.885.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.704.291.496 1.441.587.850Satışların Maliyeti20 -1.416.644.647 -1.224.801.604TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)287.646.849 216.786.246Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı20 177.836.871 241.606.076Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti20 -150.262.560 -178.582.522FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.574.311 63.023.554BRÜT KAR (ZARAR)315.221.160 279.809.800Genel Yönetim Giderleri21 -56.743.391 -47.101.954Pazarlama Giderleri21 -63.460.120 -83.190.637Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -9.518.695 -9.284.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 102.422.343 117.984.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -29.937.030 -30.834.473ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)257.984.267 227.382.713Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 83.364.405 70.024.308Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.827.069 -354.994FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)338.521.603 297.052.027Finansman Giderleri25 -313.796.056 -334.154.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.725.547 -37.102.957Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.421.510 13.715.287Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.145.272 -476.986Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.276.238 14.192.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.304.037 -23.387.670DÖNEM KARI (ZARARI)20.304.037 -23.387.670Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.279.525Ana Ortaklık Payları18.024.512 -23.387.670Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 28 0,02980000 -0,03900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.568.639 44.850.786Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 51.074.697Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.960.799 1.984.458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler392.160 -8.208.369Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi27 -7.811.477Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 392.160 -396.892Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar26.381.698 -21.025.454Yabancı Para Çevrim Farkları26 791.754 488.881Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.589.944 -21.514.335Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26-27 25.589.944 -21.514.335DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.813.059 23.825.332TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.117.096 437.662Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.279.525Ana Ortaklık Payları42.837.571 437.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825207BIST