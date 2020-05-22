***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564Transferler-23.388 23.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59 12.795 -31.832 -19.096 -19.096Dönem Sonu Bakiyeler600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.495 646 -12.795 1.045 -474.683 -31.832 308.468 308.468Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 1.045 -431.961 18.025 669.165 -5.629 663.536Transferler-1 18.025 -18.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.567 -8.418 -6.851 -2.226 -9.077Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 3.063 1.045 -413.936 -8.418 662.314 -7.856 654.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.099 -37.389Dönem Karı (Zararı)-10.646 -31.834Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler94.324 115.938Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 15.514 14.902Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.477 -958Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 43 351Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.520 -1.309Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.938 39.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.035 2.473Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 4.903 37.043Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.896 24.834Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.822 -3.029Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21.718 27.863Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler61.758 48.250Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.366 -1.593Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.366 -1.593Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.734 -8.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-205 -234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.124 -103.357Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.216 -127.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.803 14.297İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.587 -141.524Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.554 45.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.723 54.085İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.728 -3.060İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-35.995 57.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.369 -75.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)82.148 -41.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.779 -34.336Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.554 -19.253Ödenen Faiz-4.054 -448Alınan Faiz6.638 2.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.588 -496Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -516 -783Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.935 -19.117YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.748 -36.288Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-125 -28.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri229 396Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.036 -8.094Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.439 -4.505Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -597 -3.589Alınan Faiz184 321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.811 5.858Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri456.389 262.075Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-464.918 -239.700Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.309 -3.659Ödenen Faiz-33.973 -12.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.460 -67.819Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi751 -59NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.709 -67.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.239 82.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.530 14.891Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34.530 47.239Finansal Yatırımlar13.077 2.466Ticari Alacaklar883.103 855.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 422.754 383.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 460.349 471.992Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar75.677 64.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar75.677 64.382Diğer Alacaklar283 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar283 99Türev Araçlar56.541 44.868Stoklar8 166.354 124.280Peşin Ödenmiş Giderler11 19.756 14.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 731 1.720Diğer Dönen Varlıklar15 129.290 144.427ARA TOPLAM1.379.342 1.300.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.379.342 1.300.371DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.738 150.613Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar69.876 85.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar69.876 85.880Türev Araçlar98.947 89.735Maddi Duran Varlıklar9 468.740 467.628Kullanım Hakkı Varlıkları390 664Maddi Olmayan Duran Varlıklar227.938 235.456Şerefiye10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 217.293 224.811Peşin Ödenmiş Giderler11 443Ertelenmiş Vergi Varlığı18 92.709 90.974Diğer Duran Varlıklar15 39.158 114.188TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.148.496 1.235.581TOPLAM VARLIKLAR2.527.838 2.535.952KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 807.642 904.834Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları284.044 146.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları284.044 146.471Banka Kredileri12 283.862 145.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar182 487Ticari Borçlar186.123 229.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 5.047 12.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 181.076 217.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.995 6.866Türev Araçlar12.817 14.183Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 12.351 14.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 215 157Kısa Vadeli Karşılıklar46.534 46.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.065 3.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 42.469 43.305Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 7.004 12.522ARA TOPLAM1.364.725 1.376.060TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.364.725 1.376.060UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar460.160 446.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar460.160 446.591Banka Kredileri12 459.886 446.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar274 295Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 101 170Uzun Vadeli Karşılıklar48.394 49.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar33.729 33.200Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 14.665 16.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER508.655 496.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.873.380 1.872.415ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar662.314 669.166Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.890 145.891Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.890 145.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)153.912 153.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.022 -8.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.063 1.496Yabancı Para Çevrim Farkları3.063 1.496Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.045 1.045Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-413.936 -431.961Net Dönem Karı veya Zararı-8.418 18.025Kontrol Gücü Olmayan Paylar-7.856 -5.629TOPLAM ÖZKAYNAKLAR654.458 663.537TOPLAM KAYNAKLAR2.527.838 2.535.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 267.849 363.421Satışların Maliyeti16 -228.348 -300.819TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.501 62.602Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 159.810 187.057Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -145.553 -176.090FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.257 10.967BRÜT KAR (ZARAR)53.758 73.569Genel Yönetim Giderleri17 -15.537 -11.301Pazarlama Giderleri17 -11.417 -18.401Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -1.743 -3.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler65.127 30.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-550 -2.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.638 68.672Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler388 562Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-28FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.026 69.206Finansman Giderleri-102.406 -109.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.380 -40.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.734 8.779Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.734 8.779SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.646 -31.834DÖNEM KARI (ZARARI)-10.646 -31.834Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.228Ana Ortaklık Payları-8.418 -31.834Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00000900 -0,00005000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.567 12.736Yabancı Para Çevrim Farkları1.567 -59Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 12.795Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.567 12.736TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.079 -19.098Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.228Ana Ortaklık Payları-6.851 -19.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846641BIST