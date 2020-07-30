***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 198.485 705 -25.590 1.045 -451.295 -23.388 327.564 327.564Transferler-44.572 21.184 23.388 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)515 12.795 8.322 21.632 21.632Dönem Sonu Bakiyeler600.000 22.586 5.305 6.165 -6.454 153.913 1.220 -12.795 1.045 -430.111 8.322 349.196 349.196Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.496 0 1.045 -431.961 18.025 669.166 -5.630 663.536Transferler-1 83 17.943 -18.025 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.029 -4.026 -7.055 -3.454 -10.509Dönem Sonu Bakiyeler900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.912 -1.533 1.128 -414.018 -4.026 662.111 -9.084 653.027Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.931 -53.196Dönem Karı (Zararı)-7.480 8.322Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler195.230 180.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 30.721 30.532Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.171 504Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.169 102Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.340 402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.771 32.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.358 7.827Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.413 25.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.530 88.166Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.113 -10.664Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-19 76.643 98.830Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler82.575 94.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.442 -244Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.442 -244Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.401 14.142Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -155 -80.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-77.472 -233.068Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.473 -181.328İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.980 -108.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.493 -72.585Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -112.307 -17.239Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.946 -4.231Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.351 69.722İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.872 -1.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.223 71.521Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.683 -57.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.220 -42.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)88.561 -44.871Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.659 2.403Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.278 -44.285Ödenen Faiz-269 -5.738Alınan Faiz3.113 10.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.492 -886Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.841 -700Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.858 -12.251YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.183 76.803Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-125 -54.361Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri701 145.435Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.759 -14.271Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.790 -9.901Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.969 -4.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.017 -54.582Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri402.948 345.512Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-398.480 -313.352Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.715 -13.409Ödenen Faiz-88.684 -88.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.086 14.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.269 -30.975Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.535 515NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.804 -30.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.239 82.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.435 52.309Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16.435 47.239Finansal Yatırımlar49.154 2.466Ticari Alacaklar8 791.584 855.941İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 439.932 383.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar351.652 471.989Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar87.079 64.382Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar87.079 64.382Diğer Alacaklar63 99İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar63 99Türev Araçlar61.218 44.868Stoklar9 241.927 124.280Peşin Ödenmiş Giderler25.174 14.946Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.963 1.720Diğer Dönen Varlıklar12 103.612 144.427ARA TOPLAM1.378.209 1.300.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.378.209 1.300.368DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.738 150.613Ticari Alacaklar54.267İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar54.267Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar49.769 85.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar49.769 85.880Türev Araçlar96.928 89.735Maddi Duran Varlıklar10 543.494 467.628Kullanım Hakkı Varlıkları367 664Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 224.091 235.456Şerefiye5 10.645 10.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar213.446 224.811Peşin Ödenmiş Giderler160 441Ertelenmiş Vergi Varlığı20 90.226 90.974Diğer Duran Varlıklar12 34.763 114.188TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.244.803 1.235.579TOPLAM VARLIKLAR2.623.012 2.535.947KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 629.288 904.834Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları244.879 146.471İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 244.879 146.471Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 79 487Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları244.800 145.984İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar8 250.196 229.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 4.903 12.775İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar245.293 217.067Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.743 6.866Türev Araçlar9.741 14.183Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 16.550 14.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü775 157Kısa Vadeli Karşılıklar57.808 46.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.159 3.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 51.649 43.304Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.686 12.522ARA TOPLAM1.231.666 1.376.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.231.666 1.376.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar697.628 446.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar697.628 446.591Banka Kredileri14 697.291 446.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 337 295Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 33 170Uzun Vadeli Karşılıklar40.658 49.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.054 33.200Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 4.604 16.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER738.319 496.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.969.985 1.872.411ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar662.111 669.166Ödenmiş Sermaye900.000 900.000Sermaye Düzeltme Farkları22.586 22.586Birleşme Denkleştirme Hesabı5.305 5.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.779 6.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.890 145.891Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.890 145.891Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)153.912 153.913Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.022 -8.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.533 1.496Yabancı Para Çevrim Farkları-1.533 1.496Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128 1.045Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-414.018 -431.961Net Dönem Karı veya Zararı-4.026 18.025Kontrol Gücü Olmayan Paylar-9.084 -5.630TOPLAM ÖZKAYNAKLAR653.027 663.536TOPLAM KAYNAKLAR2.623.012 2.535.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 540.701 758.667 272.852 395.246Satışların Maliyeti17 -434.327 -618.776 -205.979 -317.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)106.374 139.891 66.873 77.289Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 163.395 191.425 3.585 4.367Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -136.848 -171.037 8.705 5.053FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.547 20.388 12.290 9.420BRÜT KAR (ZARAR)132.921 160.279 79.163 86.709Genel Yönetim Giderleri18 -30.641 -25.511 -15.104 -14.211Pazarlama Giderleri18 -22.795 -32.605 -11.378 -14.204Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -1.595 -6.252 148 -3.187Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler119.320 57.900 54.009 27.055Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.823 -7.360 -1.274 -4.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)195.387 146.451 105.564 77.478Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 205 80.288 0 80.026Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -50 -28 -50 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)195.542 226.711 105.514 157.504Finansman Giderleri14 -201.621 -204.247 -99.215 -94.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.079 22.464 6.299 63.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.401 -14.142 -3.136 -22.921Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -653 0 -653 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -748 -14.142 -2.483 -22.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.480 8.322 3.163 40.155DÖNEM KARI (ZARARI)-7.480 8.322 3.163 40.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.454 0 -1.228 0Ana Ortaklık Payları-4.026 8.322 4.391 40.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) (Bin TL) (hisse başına) 21 -0,00000400 0,00001400 0,00000500 0,00006700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.029 13.310 -4.596 574Yabancı Para Çevrim Farkları-3.029 515 -4.596 574Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 16.404 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 16.404 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -3.609 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.029 13.310 -4.596 574TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.509 21.632 -1.433 40.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.454 0 -1.228 0Ana Ortaklık Payları-7.055 21.632 -205 40.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864052BIST