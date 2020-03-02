***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02.03.2020 09:18
mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Bugün bazı basın - yayın organlarında, Şirketimizin de katılımcısı olduğu "ABD Posta Servisi Yeni Nesil Dağıtım Aracı İhalesi"nde Şirketimizin, ihalenin kazananlarından biri olduğu söylentilerine ilişkin haberler çıktığı görülmüştür. İlgili ihale sürecinde Şirketimizce, 30 Aralık 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, ihale mercii tarafından Şirketimizin 2020 yılının ilk çeyreği sonuna kadar üretim için fiyat teklifi vermek üzere davet edildiği duyurulmuş olup, konu hakkında bunun dışında ihale mercii tarafından yapılmış herhangi resmi bir bildirim bulunmamaktadır. İhale mercii tarafından Şirketimize resmi bir bildirim yapılması halinde, gerekli açıklama derhal Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823183
BIST
11:54109.255
En Yüksek
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|: 3,08%
|| 3.261,81
|Açılış
|: 108.379
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|Önceki Kapanış
|: 105.994
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11:546,2249
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322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,42
|11.893.727
|% 17,83
|
|OZGYO
|1,81
|13.236.348
|% 15,29
|
|OYAYO
|4,46
|18.475.189
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|GYHOL
|22,96
|3.202.858
|% 14,86
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|BIMAS
|47,76
|11.653.488
|% -0,58
|
|THYAO
|12,07
|450.702.684
|% 2,72
|
|ASELS
|28,60
|245.308.096
|% 4,00
|
|KARSN
|1,89
|171.999.798
|% 13,17
|
|GARAN
|9,80
|159.150.089
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,38
|122.071.267
|% 3,93
|
|KARSN
|1,89
|171.999.798
|% 13,17
|
|EKGYO
|1,44
|87.500.101
|% 3,60
|
|ADESE
|1,53
|84.333.343
|% 10,87
|
|YKBNK
|2,38
|122.071.267
|% 3,93
|
|CEMAS
|1,24
|50.199.518
|% 6,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9354
|7,9752
|% -0,38
|
|Frank
|6,4237
|6,4624
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|26,35
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|2,03
|