***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:03
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ertuğrulgazi Vergi Dairesine 17.02.2021 tarihinde, 2020 yılı 4. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte verilen, vergi mevzuatına (VUK) göre düzenlenmiş, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Şirketimizin SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında düzenlenmiş ve halihazırda bağımsız denetimden geçmekte olan konsolide mali tabloları yasal süresi içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910322
BIST
14:311.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:317,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:318,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:31402,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 402,92
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ATEKS
|59,95
|14.986.530
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.164.790
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.647.798
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.002.532
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,58
|50.388.308
|% -8,37
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,70
|118.325.806
|% -7,16
|
|VAKBN
|4,62
|1.779.804.939
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.479.912.387
|% 9,90
|
|SASA
|42,70
|1.304.273.949
|% 3,69
|
|KOZAL
|146,10
|1.173.679.722
|% 0,90
|
|GARAN
|9,69
|1.107.668.355
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,53
|661.883.157
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|1.779.804.939
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.479.912.387
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|538.893.631
|% -0,40
|
|KARSN
|5,04
|699.909.612
|% 2,65
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0090
|7,0116
|% 0,27
|
|Euro
|8,4576
|8,4627
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6844
|9,7329
|% -0,10
|
|Frank
|7,7947
|7,8417
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8628
|1,8722
|% 0,25
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,86
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-10,11
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,89
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,84
|