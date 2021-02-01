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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

01.02.2021 18:00



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
Söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmektedir.
İhale Bedeli
198.943.800 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
198.943.800 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%11 (31.12.2019 konsolide finansal raporuna göre hesaplanmıştır)
Açıklamalar

   Şirketimiz 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda iletmiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunu 12 Kasım 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur.
Söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, KİK tarafından yapılan inceleme sonucunda, itiraza konu olan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna ve söz konusu aykırılıkların mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği öğrenilmiş olup, Şirketimiz tarafından söz konusu KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906733


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