***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuOtobüs Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/11/2020İhale SonucuSöz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmektedir.İhale Bedeli198.943.800 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım198.943.800 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%11 (31.12.2019 konsolide finansal raporuna göre hesaplanmıştır)AçıklamalarŞirketimiz 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda iletmiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunu 12 Kasım 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur.Söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, KİK tarafından yapılan inceleme sonucunda, itiraza konu olan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna ve söz konusu aykırılıkların mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği öğrenilmiş olup, Şirketimiz tarafından söz konusu KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906733BIST