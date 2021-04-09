***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.04.2021 14:50
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu otobüs ihalesine katılım sağlandığı detaylı olarak duyurulmuştur. Şirketimiz tarafından, söz konusu ihalenin birinci aşaması için sunulan teknik dosyanın ihale mercii tarafından kabul edilmesi sonucunda Şirketimiz bugün ihalenin ikinci aşamasında 163 adet körüklü ve 91 adet solo olmak üzere toplam 254 adet CNG yakıtlı otobüs için teklifini sunmuştur. Otobüslerin 2 yıl süre ile garanti ve periyodik bakımının da üstlenileceği söz konusu ihalenin sonucu ihale dosyasının incelenmesi sonucunda puantaj yöntemine göre belirlenecek olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926144
BIST
14:541.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -24,95
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:548,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0235
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:549,6998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0169
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:54457,45
En Yüksek
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|: -0,39%
|| -1,80
|Açılış
|: 457,45
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:54
|TUREX
|14,52
|267.720
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|501.964
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.257.457
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|135.941.510
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.219.074
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|163.649.938
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|17.434.233
|% -9,43
|
|EREGL
|16,17
|795.731.288
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,27
|692.272.120
|% -2,15
|
|BJKAS
|10,82
|676.223.396
|% 6,39
|
|GARAN
|6,68
|496.194.817
|% -1,18
|
|JANTS
|838,70
|475.288.365
|% -1,33
|
|EKGYO
|1,89
|297.615.555
|% -2,07
|
|TSKB
|1,35
|210.723.963
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,21
|401.575.841
|% -4,46
|
|YKBNK
|2,12
|239.139.806
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,80
|273.127.306
|% 6,06
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1499
|8,1560
|% 0,29
|
|Euro
|9,6931
|9,6998
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,1543
|11,2102
|% 0,12
|
|Frank
|8,7765
|8,8294
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,23
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-11,30
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-20,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-21,74
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-10,51
|
|Çeyrek
|730
|746
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,17
|