***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.02.2020 17:06
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Şubat 2020 tarih ve 2020/4 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetkiyle, 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının 4 yıla kadar vadeli, gerektiğinde farklı vadelerde, iskontolu, değişken ve/veya sabit kupon ödemeli, sabit ya da değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli olmasına, ihraçla ilgili yukarıda yer verilen hususlara ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, ilgili resmi kurumlar nezdinde olanlar dahil gerekli tüm başvuruların yapılması, gerekli görülmesi halinde yetkili kuruluşu belirleme dahil diğer tüm konularda Şirketimiz Murahhas Üyesi-CEO'su ile Şirketimiz Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Şirketimiz Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısından herhangi birinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822047
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1877
En Düşük
6,1506
18:056,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0917
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,75
|Açılış
|: 327,73
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9292
|7,9690
|% 0,13
|
|Frank
|6,3416
|6,3798
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6422
|1,6505
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|14,48
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-1,57
|