***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 27 Şubat 2020 tarih ve 2020/4 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetkiyle, 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının 4 yıla kadar vadeli, gerektiğinde farklı vadelerde, iskontolu, değişken ve/veya sabit kupon ödemeli, sabit ya da değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli olmasına, ihraçla ilgili yukarıda yer verilen hususlara ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, ilgili resmi kurumlar nezdinde olanlar dahil gerekli tüm başvuruların yapılması, gerekli görülmesi halinde yetkili kuruluşu belirleme dahil diğer tüm konularda Şirketimiz Murahhas Üyesi-CEO'su ile Şirketimiz Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Şirketimiz Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısından herhangi birinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822047BIST