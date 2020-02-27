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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.02.2020 17:06
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Şubat 2020 tarih ve 2020/4 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetkiyle, 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının 4 yıla kadar vadeli, gerektiğinde farklı vadelerde, iskontolu, değişken ve/veya sabit kupon ödemeli, sabit ya da değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli olmasına, ihraçla ilgili yukarıda yer verilen hususlara ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, ilgili resmi kurumlar nezdinde olanlar dahil gerekli tüm başvuruların yapılması, gerekli görülmesi halinde yetkili kuruluşu belirleme dahil diğer tüm konularda Şirketimiz Murahhas Üyesi-CEO'su ile Şirketimiz Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı veya Şirketimiz Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısından herhangi birinin müşterek imzaları ile Şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822047


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EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9292 7,9690 % 0,13  
Frank 6,3416 6,3798 % 1,05  
Riyal 1,6422 1,6505 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 14,48  
Altın Gr. 327 327 3,50  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 -0,03  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,01  
B. Petrol 51,24 51,24 -1,57  
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