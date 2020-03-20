***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK ve Borsa İstanbul Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.03.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, tahvil ihracına yönelik olarak almış olduğu 27 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı aynı gün Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup, söz konusu karar kapsamında planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831086BIST