***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.03.2020 17:22
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK ve Borsa İstanbul Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, tahvil ihracına yönelik olarak almış olduğu 27 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı aynı gün Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuş olup, söz konusu karar kapsamında planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831086
BIST
17:1285.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -130,39
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.057
17:126,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:127,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:12315,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,42
|Açılış
|: 315,45
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|648.924
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.179.969
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.468.690
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,26
|27.839.950
|% -8,47
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|IHLAS
|0,41
|17.355.260
|% -4,65
|
|GARAN
|7,48
|806.756.678
|% -1,32
|
|THYAO
|7,98
|496.760.916
|% 0,50
|
|ASELS
|21,18
|395.840.965
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|243.300.312
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|221.395.828
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|221.395.828
|% 0,53
|
|GARAN
|7,48
|806.756.678
|% -1,32
|
|ODAS
|1,21
|124.614.829
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ECILC
|3,32
|243.300.312
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6999
|7,7385
|% 2,75
|
|Frank
|6,6299
|6,6699
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7373
|1,7460
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|28,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,74
|12,78
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,10
|
|B. Petrol
|28,10
|28,10
|-0,37
|