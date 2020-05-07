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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.05.2020 22:27
GÜNCEL HABERLER



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak almış olduğu 27 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuş ve gerekli özel durum açıklamaları aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Şirketimizin yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/29 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmış olup,kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843468


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