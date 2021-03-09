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***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2021 17:03



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri başlıklı 12. Maddesi ve Toplantı Yeri başlıklı 17. Maddesi
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2021 tarihli ve 2021/6 nolu Yönetim Kurulu kararı ile
1. Şirketimiz tarafından 25 Ocak 2021 tarih ve 2021 / 1 nolu Yönetim Kurulu kararıyla esas sözleşme değişikliği talebi ile SPK'ya başvurulmuş olup, daha sonra durum yeniden değerlendirilerek yeniden düzenlenen ve iş bu karara ekli şekilde sunulan Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. Maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. Maddesi'nin ekteki şekil ve gerekçeler çerçevesinde değiştirilmesine,
2. Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verildiği aynı gün kamuoyuna detaylı olarak duyurulmuştu.
Söz konusu değişikliğe ilişkin olarak gerekli iznin alınmasını teminen 4 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2962 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinin alınmasını takiben söz konusu esas sözleşme tadil metni yapılacak ilk olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KARSAN ESAS SOZLESME TADIL METNI SPK ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916530


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