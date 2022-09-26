***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.09.2022 15:38
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları ve not görünümleri sırasıyla ‘A- (tr) / Stabil' ve ‘J2 (tr) / Stabil' olarak yatırım yapılabilir seviyede teyit edilmiş ve belirlenmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065242
BIST
16:553.238
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -43,62
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
16:5518,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
16:5517,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
16:55975,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 975,64
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler16:55
|USAK
|3,74
|146.424.569
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,62
|7.356.406
|% 10,00
|
|SMRTG
|63,90
|376.143.828
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.356.185
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|57.814.979
|% 9,96
|
|PINSU
|5,85
|24.304.673
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.577.294
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.128.461
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|324.397.322
|% -9,97
|
|VESTL
|37,12
|2.641.200.590
|% 3,80
|
|SASA
|65,30
|2.509.065.001
|% 5,49
|
|THYAO
|69,05
|2.419.654.477
|% -2,54
|
|HEKTS
|54,65
|1.838.713.709
|% 8,00
|
|ISCTR
|7,31
|1.540.344.206
|% -6,64
|
|EKGYO
|3,89
|914.371.871
|% -2,02
|
|YKBNK
|6,68
|1.473.236.628
|% -3,75
|
|ZOREN
|4,60
|1.019.253.037
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,28
|516.069.662
|% -9,88
|
|KATMR
|1,80
|363.360.149
|% 9,76
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4259
|18,4420
|% 0,15
|
|Euro
|17,8224
|17,8531
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,9584
|20,0585
|% 0,15
|
|Frank
|18,6314
|18,7436
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8891
|4,9137
|% 0,20
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,38
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.651
|6.729
|-33,00
|
|Yarım
|3.236
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,04
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,59
|