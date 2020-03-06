***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıHayır. Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlgili maddede yer alan işlemler oluşmuş ancak bu işlemlerde Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği sağlanmıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758739Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779987Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve KurallarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600671Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirketimiz 5 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket Murahhas Aza ve CEO'su, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 63,461.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve KurallarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni5 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : "Gündemin altıncı maddesi gereğince, 11.03.2019 tarih ve 2019 / 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 23.387.670 TL ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 171.829.149 TL dönem zararı oluştuğu tespit edilmiş olup, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul?a sunulmasına karar verildiğinden gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. "Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753372Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı05/04/2019 0 % 65,75 % 0,01 % 65,74 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Cevapları Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KAPta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KAPta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)KAPta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler (IV.g) bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve KurallarFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar (II) bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 7Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 6 7Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiŞirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirketimizin 05.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına : İnan KIRAÇ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Giancarlo BOSCHETTI'nin Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine : Okan BAŞ'ın seçilmelerine karar verilmiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi (VI) bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıİnan Kıraçİcra başkanı / genel müdürün adıOkan BaşYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigortalanmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'inden düşük olduğu için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıŞirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 ve %14Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıİNAN KIRAÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/08/1966 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)GIANCARLO BOSCHETTI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)OKAN BAŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/07/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MEHMET ALTAN SUNGAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/08/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MUHSİN MENGÜTÜRK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve KurallarÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik Kurulu Başkanı ve/veya İnsan Kaynakları MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriE-posta ile Başvuru: etik@karsan.com.tr veya Mektup ile Başvuru: Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer - Bursa3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirketin Sendika Temsilcileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, İzin Kuruluna, Disiplin Kuruluna ve sosyal haklar toplantılarına dahil edilmektedir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / PolitikalarımızPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / Politikalarımızİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketin kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket çevreyi korumak ve sürekliliği sağlamak amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler "Karsan Çalışanları Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prosedürü" ile düzenlenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Litvanca, Bulgarca, Rumence, Yunanca ve Slovakça2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Üst Düzey Yöneticiler (I.d.iii) bölümü ile Ek/1 ve Ek/2 bölümlerinde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Üyeleri (I.d.i) bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi (IV.k) bölümünde yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler (IV.e) bölümünde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi (IV.s) bölümünde yer almaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler (IV.c) bölümünde yer almaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi (IV.r) bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 94Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/292862 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367856 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220029Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Altan Sungar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Altan Sungar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muhsin Mengütürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Deniz Özer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825111BIST