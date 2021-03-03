***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
03.03.2021 01:16
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
7
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846315
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır. Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlgili maddede yer alan işlemler oluşmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895756 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885938
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600671
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirketimiz 19 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket Murahhas Aza ve CEO'su, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 63,46
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
19 Haziran 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : " Gündemin altıncı maddesi gereğince, 06.03.2020 tarih ve 2020 / 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.304.037 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 39.988.013 TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurula sunulmasına karar verildiğinden gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi."
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852028
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
19/06/2020 0 % 65,42 % 0 % 65,42 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Toplantı Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Cevapları Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846315
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KAPta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KAPta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
KAPta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler (IV.g) bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar (II) bölümünde yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 6 7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 4 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimizin 19.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığına : İnan KIRAÇ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Giancarlo BOSCHETTI'nin Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine : Okan BAŞ'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi (VI) bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
İnan Kıraç
İcra başkanı / genel müdürün adı
Okan Baş
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigortalanmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'inden düşük olduğu için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 ve %14
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
İNAN KIRAÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/08/1966 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
GIANCARLO BOSCHETTI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/04/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
OKAN BAŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/07/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MEHMET ALTAN SUNGAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 14/08/2015 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846315 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MUHSİN MENGÜTÜRK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846315 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Kurulu Başkanı ve/veya İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
E-posta ile Başvuru: etik@karsan.com.tr veya Mektup ile Başvuru: Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer - Bursa
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirketin Sendika Temsilcileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, İzin Kuruluna, Disiplin Kuruluna ve sosyal haklar toplantılarına dahil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / Politikalarımız
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirketin 2019 yılına ilişkin Faaliyet Raporunda kurumsal sosyal sorumluluk sayfası oluşturulmuş olup Şirket çevreyi korumak ve sürekliliği sağlamak amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler "Karsan Çalışanları Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prosedürü" ile düzenlenmiştir.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Litvanca, Bulgarca, Rumence, Yunanca, Slovakça, İspanyolca, Danca, İbranice, Norveçce, İsveçce ve Flemenkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Üst Düzey Yöneticiler (I.d.iii) bölümü ile Ek/1 ve Ek/2 bölümlerinde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Üyeleri (I.d.i) bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi (IV.k) bölümünde yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler (IV.e) bölümünde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi (IV.s) bölümünde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler (IV.c) bölümünde yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi (IV.r) bölümünde yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
17
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 88
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
KAP'ta yayımlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Genel Bilgiler / Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri / Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme (I.d.ii) bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/292862 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367856 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220029
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Altan Sungar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Altan Sungar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Muhsin Mengütürk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Deniz Özer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nevzat Tüfekçioğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914702
BIST