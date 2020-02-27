***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin endüstriyel faaliyetlerindeki verimliliğini arttırmak amacıyla, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü'nün görev ve sorumlulukları genişletilerek Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturulmuş olup, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla söz konusu göreve Şirketimizde halihazırda Endüstriyel Operasyonlar Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Alper Bulucu atanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822070BIST