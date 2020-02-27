***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 17:43
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin endüstriyel faaliyetlerindeki verimliliğini arttırmak amacıyla, Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü'nün görev ve sorumlulukları genişletilerek Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu oluşturulmuş olup, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla söz konusu göreve Şirketimizde halihazırda Endüstriyel Operasyonlar Direktörü görevini yürütmekte olan Sayın Alper Bulucu atanacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822070
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1877
En Düşük
6,1506
18:056,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0930
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,44
|Açılış
|: 327,43
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9288
|7,9686
|% 0,12
|
|Frank
|6,3380
|6,3762
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6422
|1,6504
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|16,32
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-1,53
|