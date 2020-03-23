***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, ihale mercii tarafından 2020 yılının ilk çeyreği sonuna kadar üretim için fiyat teklifi vermek üzere davet edildiğini 30 Aralık 2019 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştur. İhale merci tarafından üretim için fiyat teklifi verme süresinin 15 Mayıs 2020 tarihine ertelendiği tarafımıza bildirilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831244BIST