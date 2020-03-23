***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 09:40
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında, ihale mercii tarafından 2020 yılının ilk çeyreği sonuna kadar üretim için fiyat teklifi vermek üzere davet edildiğini 30 Aralık 2019 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştur. İhale merci tarafından üretim için fiyat teklifi verme süresinin 15 Mayıs 2020 tarihine ertelendiği tarafımıza bildirilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831244
BIST
10:5482.679
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -3.116,43
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:546,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:547,0497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:54315,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,47
|Açılış
|: 315,36
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.542.912
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.427.677
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.260.594
|% 9,89
|
|RTALB
|4,81
|11.171.489
|% 9,82
|
|ADNAC
|1,80
|2.559.918
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|319.864
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|743.511
|% -9,95
|
|GARAN
|6,79
|189.944.127
|% -8,98
|
|ASELS
|20,22
|79.557.083
|% -5,51
|
|THYAO
|7,49
|76.004.730
|% -6,14
|
|BIMAS
|52,00
|65.071.908
|% 4,38
|
|ISFIN
|2,79
|53.225.040
|% -8,22
|
|GARAN
|6,79
|189.944.127
|% -8,98
|
|YKBNK
|1,75
|47.637.646
|% -6,91
|
|IHLGM
|0,69
|14.507.044
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,79
|53.225.040
|% -8,22
|
|ODAS
|1,14
|21.310.730
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6460
|7,6844
|% 0,52
|
|Frank
|6,6563
|6,6964
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7495
|1,7583
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-10,36
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|