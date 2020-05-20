***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 22:24
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere (Otobüsler) ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Ot gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846119
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0602
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,83
|Açılış
|: 381,82
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,13
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2855
|8,3271
|% 0,17
|
|Frank
|7,0123
|7,0546
|% 1,01
|
|Riyal
|1,8035
|1,8125
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,89
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.506
|9,20
|
|Tam
|2.544
|2.571
|9,40
|
|Yarım
|1.241
|1.257
|4,60
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,06
|
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|1,29
|