***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere (Otobüsler) ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Ot gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846119BIST