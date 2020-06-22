***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 16:47
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 20 Mayıs 2020 tarihli özel durum açıklamasında, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş.'nin (Bozankaya Otomotiv) geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere (Otobüsler) ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (Traction Unit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Otobüsler'e ilişkin yapılan tüm yatırımların tarafımıza devredilmesi için Bozankaya Otomotiv ile Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme imzalanmasına ve söz konusu devir işlemleri için izin almak üzere Rekabet Kurumuna başvuru yapılmasına karar verdiğini, 22 Mayıs 2020 tarihli özel durum açıklamasında ise, söz konusu sözleşme kapsamında devre izin vermesi talebi ile Rekabet Kurumuna başvuru yapıldığını detaylı olarak duyurmuştu.
Rekabet Kurumu'nun 20-29--368-165 sayılı kararı ile Şirketimiz ile Bozankaya Otomotiv arasında 20.05.2020 tarihinde akdedilen Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya Otomotiv'in ürün gamında yer alan 10,5 metre ile 25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Şirketimize devredilmesi işlemine izin verilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852306
BIST
17:49115.237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.625,08
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
17:496,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8592
En Düşük
6,8327
17:497,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,6950
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En Düşük
7,6418
17:49386,57
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|Değişim
|: 0,67%
|| 2,56
|Açılış
|: 386,57
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|6,38
|48.974.856
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.547.621
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|557.744.087
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|88.069.438
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|38.309.362
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|DIRIT
|1,26
|186.585
|% -3,82
|
|BEYAZ
|3,90
|666.243
|% -3,47
|
|BMELK
|4,48
|168.336
|% -3,45
|
|SANEL
|5,08
|13.911.925
|% -3,42
|
|GARAN
|8,52
|2.164.075.426
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,38
|1.755.025.268
|% 1,89
|
|HALKB
|6,47
|1.321.288.609
|% 5,89
|
|THYAO
|12,63
|1.269.818.309
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,94
|1.083.937.145
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.083.937.145
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,38
|1.755.025.268
|% 1,89
|
|KARSN
|2,55
|653.396.114
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.164.075.426
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,93
|718.200.795
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4928
|8,5354
|% 0,77
|
|Frank
|7,1958
|7,2392
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8188
|1,8279
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|11,71
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.508
|2.521
|34,40
|
|Tam
|2.573
|2.585
|33,30
|
|Yarım
|1.254
|1.264
|17,20
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|
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