***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 17:27
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında üretim için fiyat teklif süresinin 14 Temmuz 2020 (bugün) tarihine kadar uzatıldığını, 11 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştu. Söz konusu ihale kapsamında, Morgan Olson ile birlikte hazırlanan üretim için fiyat teklifi verilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859807
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8334
En Düşük
7,7736
18:05399,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,75
|Açılış
|: 399,29
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5904
|8,6335
|% 0,07
|
|Frank
|7,2855
|7,3294
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,57
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.618
|10,60
|
|Tam
|2.674
|2.686
|11,00
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AYEN
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 444 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 88.40 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 436 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -807, 69 kaybederek (% -0.60 ) 133, 928
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
17:56XU100
Endeks 117, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 21, 500.00 milyon TL de