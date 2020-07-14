***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında üretim için fiyat teklif süresinin 14 Temmuz 2020 (bugün) tarihine kadar uzatıldığını, 11 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile duyurmuştu. Söz konusu ihale kapsamında, Morgan Olson ile birlikte hazırlanan üretim için fiyat teklifi verilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859807BIST