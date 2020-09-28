***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 11:53
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Mayıs 2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 728 gün vadeli, 80.000.000,- TL (talebe göre artırılabilir) nominal değerli tahvilin, 1 Ekim 2020 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesi ve 5 Ekim 2020 tarihinde ise ihracının tamamlanması planlanmaktadır. İhraç edilecek tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri, hakim ortağımız Kıraça Holding A.Ş. garantörlüğünde olup, tahvil ihracına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876912
BIST
14:491.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:497,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1387
|Açılış
|: 7,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:499,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,1965
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:49467,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 8,50
|Açılış
|: 467,00
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|DESPC
|11,56
|25.220.482
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,48
|88.858.019
|% -7,82
|
|INTEM
|24,12
|4.647.656
|% -6,15
|
|SISE
|7,45
|2.123.031.610
|% 5,37
|
|GARAN
|7,06
|1.247.629.771
|% -1,53
|
|ASELS
|17,47
|707.841.034
|% 1,45
|
|CEMTS
|15,27
|391.255.799
|% 2,07
|
|THYAO
|10,47
|376.467.820
|% 0,10
|
|SISE
|7,45
|2.123.031.610
|% 5,37
|
|GARAN
|7,06
|1.247.629.771
|% -1,53
|
|ODAS
|2,68
|284.026.517
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|200.979.484
|% -0,47
|
|IHLAS
|1,08
|82.565.585
|% 0,00
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7969
|% 1,81
|
|Euro
|9,0965
|9,1037
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,0302
|10,0805
|% 3,06
|
|Frank
|8,3757
|8,4262
|% 1,98
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% 1,71
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|0,25
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|30,22
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|14,62
|
|Çeyrek
|745
|762
|7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,74
|5,75
|0,11
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,01
|