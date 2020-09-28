***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Mayıs 2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilecek, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 728 gün vadeli, 80.000.000,- TL (talebe göre artırılabilir) nominal değerli tahvilin, 1 Ekim 2020 tarihinde talep toplama işlemlerinin gerçekleşmesi ve 5 Ekim 2020 tarihinde ise ihracının tamamlanması planlanmaktadır. İhraç edilecek tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri, hakim ortağımız Kıraça Holding A.Ş. garantörlüğünde olup, tahvil ihracına Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876912BIST