***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 12:40
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ticari işler faaliyetlerinde verimliliğini arttırmak amacıyla, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığı ve İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere iki ana göreve bölünmüş olup, İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine 22.12.2020 tarihi itibarıyla Sn. Deniz Çetin atanmıştır. Yeni yapılanma ile oluşan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Şirketimizde 01.02.2017 tarihinden itibaren Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmekte olan Sn. Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu atanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894209
BIST
13:551.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,67
|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
|: 1.384
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1.405
En Düşük
1.392
13:557,6265
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|: 7,6300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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463,60
En Düşük
458,58
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DOCO
|535,80
|122.979.680
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|99.152.340
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.521.920
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|433.027.846
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|KLNMA
|29,00
|661.361
|% -9,09
|
|RAYSG
|16,50
|21.046.232
|% -8,44
|
|GARAN
|9,96
|1.120.829.120
|% 1,94
|
|THYAO
|12,55
|974.941.242
|% 2,70
|
|ODAS
|4,12
|658.217.841
|% 0,24
|
|TSKB
|1,86
|588.774.491
|% -2,11
|
|OTKAR
|291,80
|550.719.332
|% 1,96
|
|TSKB
|1,86
|588.774.491
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|354.102.592
|% 1,90
|
|ODAS
|4,12
|658.217.841
|% 0,24
|
|SKBNK
|1,45
|190.554.597
|% 2,84
|
|ALBRK
|2,08
|240.915.965
|% 1,46
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6209
|7,6265
|% -0,19
|
|Euro
|9,3122
|9,3266
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,1979
|10,2490
|% -0,48
|
|Frank
|8,5700
|8,6216
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0245
|2,0346
|% -0,29
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-3,05
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-39,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|-40,65
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-19,67
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,83
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|-0,52
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