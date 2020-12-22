***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ticari işler faaliyetlerinde verimliliğini arttırmak amacıyla, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığı ve İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere iki ana göreve bölünmüş olup, İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine 22.12.2020 tarihi itibarıyla Sn. Deniz Çetin atanmıştır. Yeni yapılanma ile oluşan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Şirketimizde 01.02.2017 tarihinden itibaren Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmekte olan Sn. Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu atanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894209BIST