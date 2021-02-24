***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 09:18
ıklamalar
Şirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912040
BIST
10:051.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,29
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.496
10:057,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:058,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:05413,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,13
|Açılış
|: 413,66
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:05
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|AVISA
|20,52
|2.628.715
|% 9,97
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|1.330.848
|% -9,98
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|ASELS
|17,63
|115.934.665
|% 3,22
|
|SASA
|34,52
|53.015.303
|% -4,96
|
|THYAO
|12,97
|52.065.669
|% -0,38
|
|PGSUS
|83,85
|48.334.126
|% -0,36
|
|KOZAL
|131,50
|44.057.895
|% -1,42
|
|SKBNK
|1,41
|25.119.052
|% -1,40
|
|IHLGM
|1,21
|15.484.855
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,31
|22.005.550
|% -1,28
|
|IHLAS
|0,94
|7.472.084
|% -5,05
|
|PETKM
|5,41
|41.473.961
|% -0,37
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1215
|7,1263
|% 0,30
|
|Euro
|8,6625
|8,6695
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0841
|10,1347
|% 0,85
|
|Frank
|7,8368
|7,8840
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8952
|1,9047
|% 0,32
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,28
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,26
|