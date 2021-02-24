***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ıklamalarŞirketimizin 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912040BIST